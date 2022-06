https://tr.sputniknews.com/20220629/unlu-komedyen-nemeroff-32-yasinda-hayatini-kaybetti-1058081865.html

Ünlü komedyen Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü komedyen Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti

JUNO ödüllerinde adaylığı da bulunan ünlü Kanadalı komedyen Nemeroff genç yaşta hayatını kaybetti. Nemeroff'un ölüm sebebi henüz belli değil. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

Kanadalı komedyen Nick Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi duyuran ailesi ölüm nedenine dair henüz bilgi paylaşmadı. Royal West Academy'de eğitim gören ve Toronto Metropolitan Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Nemeroff en çok 2020'deki komedi albümü 'The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life' ile tanınıyordu. Nemeroff bu albümle ertesi yıl JUNO ödüllerinde 'En İyi Komedi Albümü' dalında aday gösterilmişti.

