https://tr.sputniknews.com/20220629/unlu-komedyen-nemeroff-32-yasinda-hayatini-kaybetti-1058081865.html
Ünlü komedyen Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü komedyen Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti
JUNO ödüllerinde adaylığı da bulunan ünlü Kanadalı komedyen Nemeroff genç yaşta hayatını kaybetti. Nemeroff'un ölüm sebebi henüz belli değil. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:37+0300
2022-06-29T10:37+0300
2022-06-29T10:47+0300
komedyen
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Kanadalı komedyen Nick Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi duyuran ailesi ölüm nedenine dair henüz bilgi paylaşmadı. Royal West Academy'de eğitim gören ve Toronto Metropolitan Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Nemeroff en çok 2020'deki komedi albümü 'The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life' ile tanınıyordu. Nemeroff bu albümle ertesi yıl JUNO ödüllerinde 'En İyi Komedi Albümü' dalında aday gösterilmişti.
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komedyen
Ünlü komedyen Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti
10:37 29.06.2022 (güncellendi: 10:47 29.06.2022) Abone ol
JUNO ödüllerinde adaylığı da bulunan ünlü Kanadalı komedyen Nemeroff genç yaşta hayatını kaybetti. Nemeroff'un ölüm sebebi henüz belli değil.
Kanadalı komedyen Nick Nemeroff, 32 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi duyuran ailesi ölüm nedenine dair henüz bilgi paylaşmadı.
Royal West Academy'de eğitim gören ve Toronto Metropolitan Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Nemeroff en çok 2020'deki komedi albümü 'The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life' ile tanınıyordu. Nemeroff bu albümle ertesi yıl JUNO ödüllerinde 'En İyi Komedi Albümü' dalında aday gösterilmişti.