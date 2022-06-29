https://tr.sputniknews.com/20220629/uzmanlar-degerlendirdi-veto-kozuyla-ege-ve-akdenizde-kazanimlar-saglanabilirdi-1058094770.html

Uzmanlar değerlendirdi: Veto kozuyla Ege ve Akdeniz'de kazanımlar sağlanabilirdi

Uzmanlar değerlendirdi: Veto kozuyla Ege ve Akdeniz'de kazanımlar sağlanabilirdi

Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasını Sputnik’e değerlendiren uzmanlar, mutabakat metninde yer alan maddelerin... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:26+0300

2022-06-29T14:26+0300

2022-06-29T14:34+0300

görüş

türkiye

isveç

finlandiya

abd

recep tayyip erdoğan

nato

joe biden

mevlüt çavuşoğlu

rusya

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attığı memorandumda Türkiye; İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyeliklerine yeşil ışık yaktı.10 maddelik mutabakat metni “Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder” ifadeleriyle son buldu. Anlaşmada, İsveç ve Finlandiya’nın PKK, YPG/PYD ve FETÖ’ye karşı atacağı adımlar yer aldı, iki ülkenin Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ambargolarını kaldırdığı teyit edildi.Biden’dan tebrikAnlaşmaya ilk tebriklerden biri ABD Başkanı Joe Biden’dan geldi. Biden, paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. Zirveye (NATO Zirvesi) başlamak için çok güzel bir yol. Harika bir başlangıç" ifadelerine yer verdi.Kosaçev: Anlaşmanın arkasında Washington varRusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Biden'ın Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki mutabakat nedeniyle yaptığı coşkulu tebriklerin anlaşmanın arkasında Washington'un bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kosaçev, "NATO zirvesinden bir gün önce ABD ve Türkiye liderleri telefonda görüştü, Associated Press'in ABD yönetimindeki kaynağı da Washington'un üç ülke arasında müzakere sürecinde anahtar rol oynadığını itiraf etti. Hiç şüphemiz yoktu. ABD için birçok şey tehlikedeydi" dedi.Erdoğan ve Biden yüz yüze görüşecekMadrid’e hareket etmeden önce Biden ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.45’te de yüz yüze görüşme yapacak.Üyelikler parlamentolarda oylanacakNATO toplantısında bugün İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alınıyor. İlerleyen süreçte NATO üyesi ülkelerin parlamentolarında iki ülkenin katılımın onaylanması ile de İsveç ve Finlandiya’nın ittifak üyelikleri resmiyet kazanacak.‘Veto kozuyla Ege ve Akdeniz'de bazı kazanımlar sağlayabilirdi’Anlaşmanın imzalanmasının ardından sosyal medyada #TürkiyeKazandı etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Peki, uzmanlar bu mutabakatı nasıl değerlendiriyor?ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, şunları ifade etti:‘Rusya-Türkiye ilişkileri etkilenmez’Özdemir, Türkiye’nin bu kararının ardından Rusya ile olan ilişkilerinde çok büyük bir değişim olacağını düşünmediğini de ekledi:‘NATO'nun genişlemesi Türkiye’nin milli menfaatlerini tehdit ediyor’Çalışmalarını Moskova’daki RUDN Üniversitesi'nde sürdüren siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan da NATO'nun genişlemesinin Türkiye’nin milli menfaatlerini tehdit ettiğini belirtti:Gürdeniz: Atlantik baskılarıyla bu kadarmışEmekli Tümamiral Cem Gürdeniz de “Küresel arenada asli güç ekonomik, askeri ve demografik gücün yansımasıdır. Ancak hepsinden önemlisi toplumsal ve siyasi irade gücüdür. Biz de eksik olan güç budur. NATO veto hakkımız Ege, Akdeniz ve KKTC için somut sonuçlara tahvil edilemedi. Atlantik baskılarıyla bu kadarmış” değerlendirmesinde bulundu.‘Türkiye'nin elinde bu tip fırsatlar hep olacak’Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ise “Türkiye; Finlandiya ve İsveç'ten istediklerini hepsini almış durumda” diyerek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-turkiye-isvec-finlandiya-dortlu-gorusmesinin-ardindan-ortak-bildiri-imzalandi--1058065566.html

https://tr.sputniknews.com/20220629/ryabkov-rusya-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-planlarina-olumsuz-bakiyor-1058091294.html

isveç

finlandiya

rusya

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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