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https://tr.sputniknews.com/20220629/yakutistanda-mi-8-helikopteri-dustu-1058109932.html
Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü
Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü
Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde, Mi-8 helikopterinin düştüğü belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:08+0300
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dünya
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yakutistan
helikopter
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Rusya Hava Kontrol Servisi’nden yapılan açıklamada, helikopterin Yakutistan’ın güneydoğusundaki Ust-Mayskiy kasabasından kalktığı ifade edildi. Helikopterin acil iniş sırasında yere çakıldığı bildirildi.Helikopterdekilerin yaralandığı, kimsenin ölmediği vurgulanırken kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği aktarıldı.
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rusya, yakutistan, helikopter

Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü

20:08 29.06.2022
© Sputnik / РИА Новости / Fotoğraf bankasına girMi-8
Mi-8 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
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Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde, Mi-8 helikopterinin düştüğü belirtildi.
Rusya Hava Kontrol Servisi’nden yapılan açıklamada, helikopterin Yakutistan’ın güneydoğusundaki Ust-Mayskiy kasabasından kalktığı ifade edildi. Helikopterin acil iniş sırasında yere çakıldığı bildirildi.
Helikopterdekilerin yaralandığı, kimsenin ölmediği vurgulanırken kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği aktarıldı.
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