https://tr.sputniknews.com/20220629/yakutistanda-mi-8-helikopteri-dustu-1058109932.html
Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü
Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü
Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde, Mi-8 helikopterinin düştüğü belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:08+0300
2022-06-29T20:08+0300
2022-06-29T20:08+0300
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helikopter
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Rusya Hava Kontrol Servisi’nden yapılan açıklamada, helikopterin Yakutistan’ın güneydoğusundaki Ust-Mayskiy kasabasından kalktığı ifade edildi. Helikopterin acil iniş sırasında yere çakıldığı bildirildi.Helikopterdekilerin yaralandığı, kimsenin ölmediği vurgulanırken kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği aktarıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, yakutistan, helikopter
Yakutistan’da Mi-8 helikopteri düştü
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Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde, Mi-8 helikopterinin düştüğü belirtildi.
Rusya Hava Kontrol Servisi’nden yapılan açıklamada, helikopterin Yakutistan’ın güneydoğusundaki Ust-Mayskiy kasabasından kalktığı ifade edildi. Helikopterin acil iniş sırasında yere çakıldığı bildirildi.
Helikopterdekilerin yaralandığı, kimsenin ölmediği vurgulanırken kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği aktarıldı.