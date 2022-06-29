https://tr.sputniknews.com/20220629/zaharova-turkiyeyi-suriyenin-kuzeyinde-gerilimi-tirmandiracak-adimlardan-kacinmaya-cagiriyoruz---1058096708.html

Zaharova: Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

Zaharova: Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptığını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:59+0300

2022-06-29T14:59+0300

2022-06-29T14:59+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

almanya

annalena baerbock

türkiye

ukrayna

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Haftalık basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı hazırlandığı harekat hakkında konuşan Zaharova, "Türk partnerlerimizi gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırabilecek adımların kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye'nin meşru hükümetinin mutabakatı olmadan yürütülecek silahlı faaliyetlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 'Kiev rejimi, ikili ilişkilerde son derece yıkıcı bir yolda ilerliyor' Kiev'in Moskova'yla nükleer güvenlik alanındaki anlaşmaları yürürlükten kaldırma kararının Ukrayna'nın ikili ilişkileri kesmek için yıkıcı bir yoldan ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin bu tür kararlarının üzüntü verici olduğunu ve Kiev'in Moskova'yla tüm bağları koparacak son derece yıkıcı bir yolda olduğunu bir kez daha doğruladığını kaydeden Zaharova, tüm bunların suçunun tamamen Kiev rejimine ait olduğunu vurguladı. 'Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yalan söylüyor' Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'nın açlığı silah olarak kullandığına dair iddiasına da yanıt veren Zaharova, bu sözlerin kinik bir yalan olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu konu hakkında şunları söyledi: "Baerbock, Rusya'nın açlığı tamamen bilinçli bir şekilde silah olarak kullandığını ve tüm dünyayı rehin aldığını belirtti. Baerbock sadece yalan söylemiyor, küstahça ve kinik bir şekilde yalan söylüyor. Kendi ülkesinin tarihte açlığı silah olarak kullandığını ve insanları esir aldığını, barışçıl nüfusu yok ettiğini unutturmak için her şeyi yapıyor."

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mariya zaharova, rusya, almanya, annalena baerbock, türkiye, ukrayna