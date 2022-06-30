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2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide
Mitolojide aşk tanrısı olan 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık figür, arkeolojik kazılarda bulunduktan 42 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergiye... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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heykel, фото, izmir, sergi, müze

2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide

13:08 30.06.2022 (güncellendi: 13:10 30.06.2022)
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Mitolojide aşk tanrısı olan 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık figür, arkeolojik kazılarda bulunduktan 42 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergiye çıkarıldı.
© DHAYunan mitolojisinde 'Ares' ile 'Afrodit'in oğlu olan, aşk ve şehveti temsil eden 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık kulp figür, 1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulundu.
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide - Sputnik Türkiye
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© DHA
Yunan mitolojisinde 'Ares' ile 'Afrodit'in oğlu olan, aşk ve şehveti temsil eden 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık kulp figür, 1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulundu.
© DHAKulp, Helenistik döneme ait ve 4.5 santimetre yüksekliğe sahip olan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış.
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Kulp, Helenistik döneme ait ve 4.5 santimetre yüksekliğe sahip olan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış.
© DHAFigür, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda, cam fanusta ilk kez sergilenmeye başlandı.
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Figür, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda, cam fanusta ilk kez sergilenmeye başlandı.
© DHAİzmir Müze Müdür Yardımcısı İhsan Tercan, "Çok önemli buluntu. 2 bin 300 yıllık. Bir kaba ait kulp. Helenistik döneme ait eser. Mitolojide aşkın tanrısıdır. Esere ilgi çok güzel" dedi.
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
İzmir Müze Müdür Yardımcısı İhsan Tercan, "Çok önemli buluntu. 2 bin 300 yıllık. Bir kaba ait kulp. Helenistik döneme ait eser. Mitolojide aşkın tanrısıdır. Esere ilgi çok güzel" dedi.
© DHATercan, "Okulların da tatil olmasıyla yoğun ziyaret var. Yaz mevsiminin etkisiyle de yabancı konuklarımız da müzeyi ziyaret ediyor" diye konuştu.
2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergide - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Tercan, "Okulların da tatil olmasıyla yoğun ziyaret var. Yaz mevsiminin etkisiyle de yabancı konuklarımız da müzeyi ziyaret ediyor" diye konuştu.
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