https://tr.sputniknews.com/20220630/25-yil-sonra-vuhandan-istanbula-ilk-ucus-1058121796.html
2.5 yıl sonra Vuhan'dan İstanbul'a ilk uçuş
2.5 yıl sonra Vuhan'dan İstanbul'a ilk uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Vuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T01:44+0300
2022-06-30T01:44+0300
2022-06-30T01:44+0300
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koronavirüs
uçuş
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Vuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına 24 Ocak 2020 tarihinde ara vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220626/ugur-sahin-koronaviruste-yeni-dalga-kapida-sonbaharda-yeniden-maske-takmaya-baslayabiliriz-1057960643.html
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vuhan, çin, çin halk cumhuriyeti, istanbul, koronavirüs, uçuş
2.5 yıl sonra Vuhan'dan İstanbul'a ilk uçuş
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Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Vuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Vuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.
China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına 24 Ocak 2020 tarihinde ara vermişti.