https://tr.sputniknews.com/20220630/500-donum-bugday-ekili-alan-15-dakikada-yandi-1058131755.html

500 dönüm buğday ekili alan 15 dakikada yandı

500 dönüm buğday ekili alan 15 dakikada yandı

Tekirdağ İstanbul sınırında buğday ekili alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, 500 dönümlük alanı 15 dakikada küle çevirdi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:11+0300

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türkiye

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yangın

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tarla

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.Yangın, Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.İstanbul’dan çok sayıda ekip sevk edildiYangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. 500 dönüm alan kullanılmaz hale geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html

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tarım, tekirdağ, yangın, buğday, tarla