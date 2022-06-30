https://tr.sputniknews.com/20220630/abd-avrupadaki-askeri-mevcudiyetini-artiriyor-1058136148.html

ABD, Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor

ABD, Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:36+0300

2022-06-30T12:36+0300

2022-06-30T12:36+0300

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde basına açıklama yapan Biden, ülkesinin daha önce Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkardığını hatırlatarak bunu artırmaya devam edeceklerini, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracaklarını, Polonya'da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya'da hava savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.

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2022

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karikatür , joe biden, abd, avrupa