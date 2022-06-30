ABD, Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını duyurdu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde basına açıklama yapan Biden, ülkesinin daha önce Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkardığını hatırlatarak bunu artırmaya devam edeceklerini, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracaklarını, Polonya'da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya'da hava savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.