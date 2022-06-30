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ABD Büyükelçisi Flake: Kurucu atalarımıza Atatürk'ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesi rehberlik etmişti
ABD Büyükelçisi Flake: Kurucu atalarımıza Atatürk'ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesi rehberlik etmişti
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 246. Bağımsızlık Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, burada yaptığı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T01:57+0300
2022-06-30T01:58+0300
dünya
abd
jeff flake
atatürk
ankara
büyükelçi
büyükelçilik
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Ankara’da ABD Büyükelçiliği konutunda Bağımsızlık Günü resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu.Büyükelçi Flake burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Yaşlı bir büyükelçi olarak Türkiye’ye gelirken, çıktığımız bu yolculukta başladığımız noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir görev yerinde, gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir onur. ABD ve Türkiye, Amerikan askerlerinin ve Mehmetçiklerinizin Kore’de bir taarruz harbini geri püskürtmek için omuz omuza savaşmasından bu yana, Kore’den Kuveyt’e ve Kosova’ya kadar başka ülkelerin bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmak için birlikte çaba sarf etmiştir" dedi.Büyükelçi Flake, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü örnek vererek, "Bugün burada bağımsızlığı kutlamak için bulunuyoruz. Peki bağımsız olmak ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucu atalarımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti” ifadelerini kullandı.Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulaştığını bildirerek, “Ülkelerimizi birbirine bağlayan şeyin sadece güvenlik ilişkileri olmadığını görüyoruz. Kültür ve eğitim alanlarında Türk öğrencilerin yurtdışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler Türk öğrencilerdir" diye konuştu.Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise bağımsızlığın Türkiye ve ABD için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak, “Bu yüzden Bağımsızlık Gününüzü kutluyorum. Bugünkü ilişkilerimiz müttefik ilişkisi. Biz güçlü NATO ülkeleriyiz. Ticaret ilişkilerimiz hızlı şekilde artıyor. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizden hala uzaktayız ama bundan eminim Türkiye ve ABD bunu başarabilir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-jeff-flake-yemin-etti-1051665263.html
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abd, jeff flake, atatürk, ankara, büyükelçi, büyükelçilik

ABD Büyükelçisi Flake: Kurucu atalarımıza Atatürk'ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesi rehberlik etmişti

01:57 30.06.2022 (güncellendi: 01:58 30.06.2022)
© İHAABD Büyükelçisi Jeffry Flake
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 246. Bağımsızlık Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, burada yaptığı konuşmada, "Kurucu atalarımıza Atatürk'ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesi rehberlik etmişti" dedi.
Ankara’da ABD Büyükelçiliği konutunda Bağımsızlık Günü resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.
Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu.
Büyükelçi Flake burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Yaşlı bir büyükelçi olarak Türkiye’ye gelirken, çıktığımız bu yolculukta başladığımız noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir görev yerinde, gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir onur. ABD ve Türkiye, Amerikan askerlerinin ve Mehmetçiklerinizin Kore’de bir taarruz harbini geri püskürtmek için omuz omuza savaşmasından bu yana, Kore’den Kuveyt’e ve Kosova’ya kadar başka ülkelerin bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmak için birlikte çaba sarf etmiştir" dedi.
Büyükelçi Flake, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü örnek vererek, "Bugün burada bağımsızlığı kutlamak için bulunuyoruz. Peki bağımsız olmak ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucu atalarımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti” ifadelerini kullandı.
Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulaştığını bildirerek, “Ülkelerimizi birbirine bağlayan şeyin sadece güvenlik ilişkileri olmadığını görüyoruz. Kültür ve eğitim alanlarında Türk öğrencilerin yurtdışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler Türk öğrencilerdir" diye konuştu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise bağımsızlığın Türkiye ve ABD için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak, “Bu yüzden Bağımsızlık Gününüzü kutluyorum. Bugünkü ilişkilerimiz müttefik ilişkisi. Biz güçlü NATO ülkeleriyiz. Ticaret ilişkilerimiz hızlı şekilde artıyor. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizden hala uzaktayız ama bundan eminim Türkiye ve ABD bunu başarabilir” ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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