https://tr.sputniknews.com/20220630/abd-meksika-guatemala-ve-hondurastan-gocmen-kacakciligina-karsi-ortak-mucadele-karari-1058123624.html

ABD, Meksika, Guatemala ve Honduras’tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı

ABD, Meksika, Guatemala ve Honduras’tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı

ABD’de bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras’tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T03:02+0300

2022-06-30T03:02+0300

2022-06-30T03:02+0300

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göçmen krizi

göçmen kaçakçılığı

anlaşma

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ABD’nin Teksas eyaletinde 53 göçmenin ölümüyle sonuçlanan trajedi sonrası Teksas’taki Meksika Büyükelçiliğinde bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras’tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı.Toplantıda, dört ülkenin temsilcileri birlikte çalışarak insan tacirleri ağlarını dağıtma sözü vererek, ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin takip edilmesi ve bu konuda dört ülkenin yetkilileri arasında bilgi alışverişi yapılması amacıyla bir Acil Eylem Grubu oluşturma konusunda anlaşmaya varıldı.Dört ülkenin temsilcileri ayrıca, Texas’taki trajedide yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi kararı alırken, bir sonraki toplantının ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile Meksika, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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