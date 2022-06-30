https://tr.sputniknews.com/20220630/abd-turkiyenin-tahil-konusunda-rusya-ve-ukraynayla-anlasma-istegini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058167233.html

ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşmaya varma... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T20:39+0300

2022-06-30T20:39+0300

2022-06-30T20:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

john kirby

bloomberg

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Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Kirby, “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yapılacak daha çok şey var, ama biz kesinlikle bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna tahılının deniz yoluyla sevkiyatının halâ Rusya yüzünden mümkün olmadığını kaydeden Kirby, “Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını artırmak için dünya genelindeki ortaklarla çok yakın çalışıyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-turkiyenin-tahil-sorununun-cozumu-icin-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1057856557.html

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ukrayna, abd, john kirby, bloomberg