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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/abd-turkiyenin-tahil-konusunda-rusya-ve-ukraynayla-anlasma-istegini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058167233.html
ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşmaya varma... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T20:39+0300
2022-06-30T20:39+0300
ukrayna krizi
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Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Kirby, “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yapılacak daha çok şey var, ama biz kesinlikle bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna tahılının deniz yoluyla sevkiyatının halâ Rusya yüzünden mümkün olmadığını kaydeden Kirby, “Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını artırmak için dünya genelindeki ortaklarla çok yakın çalışıyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-turkiyenin-tahil-sorununun-cozumu-icin-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1057856557.html
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ukrayna, abd, john kirby, bloomberg

ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

20:39 30.06.2022
© Sputnik / Artem Kreminsky / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Artem Kreminsky
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Kirby, “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yapılacak daha çok şey var, ama biz kesinlikle bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna tahılının deniz yoluyla sevkiyatının halâ Rusya yüzünden mümkün olmadığını kaydeden Kirby, “Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını artırmak için dünya genelindeki ortaklarla çok yakın çalışıyoruz” dedi.
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
Ukrayna krizi
ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
24 Haziran , 00:06
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