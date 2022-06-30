https://tr.sputniknews.com/20220630/abd-turkiyenin-tahil-konusunda-rusya-ve-ukraynayla-anlasma-istegini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058167233.html
ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşmaya varma... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T20:39+0300
2022-06-30T20:39+0300
2022-06-30T20:39+0300
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Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Kirby, “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yapılacak daha çok şey var, ama biz kesinlikle bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna tahılının deniz yoluyla sevkiyatının halâ Rusya yüzünden mümkün olmadığını kaydeden Kirby, “Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını artırmak için dünya genelindeki ortaklarla çok yakın çalışıyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-turkiyenin-tahil-sorununun-cozumu-icin-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1057856557.html
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ABD: Türkiye’nin tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ve Ukrayna’yla anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Kirby, “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Yapılacak daha çok şey var, ama biz kesinlikle bu çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna tahılının deniz yoluyla sevkiyatının halâ Rusya yüzünden mümkün olmadığını kaydeden Kirby, “Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını artırmak için dünya genelindeki ortaklarla çok yakın çalışıyoruz” dedi.