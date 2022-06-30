https://tr.sputniknews.com/20220630/abdli-senatorden-turkiyeye-f-16-satisina-destek-bu-abdnin-cikarlarina-hizmet-etmektedir-1058122075.html
Senatör Graham'dan Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir
Senatör Graham'dan Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve iki ülke arasındaki farklılara rağmen bunun ABD'nin ulusal çıkarlarına... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T01:46+0300
2022-06-30T01:46+0300
2022-06-30T01:52+0300
dünya
lindsey graham
f-16
nato
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ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini belirtti."Biden yönetiminin NATO müttefikimiz Türkiye'ye yeni F-16 satışını destekleme kararını destekliyorum" diyen Graham, şu ifadeleri kullandı:Graham, "Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" diye ekledi.
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Senatör Graham'dan Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir
01:46 30.06.2022 (güncellendi: 01:52 30.06.2022) Abone ol
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve iki ülke arasındaki farklılara rağmen bunun ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.
ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini belirtti.
"Biden yönetiminin NATO müttefikimiz Türkiye'ye yeni F-16 satışını destekleme kararını destekliyorum" diyen Graham, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ile farklılıklarımız olsa da onlar bir NATO müttefiki ve sorunlu bir bölgede yeteneklerini güçlendirmek ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına (hizmet etmektedir)".
Graham, "Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" diye ekledi.