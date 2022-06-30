https://tr.sputniknews.com/20220630/abdli-senatorden-turkiyeye-f-16-satisina-destek-bu-abdnin-cikarlarina-hizmet-etmektedir-1058122075.html

Senatör Graham'dan Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir

Senatör Graham'dan Türkiye’ye F-16 satışına destek: Bu, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve iki ülke arasındaki farklılara rağmen bunun ABD'nin ulusal çıkarlarına... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T01:46+0300

2022-06-30T01:46+0300

2022-06-30T01:52+0300

dünya

lindsey graham

f-16

nato

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ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini belirtti."Biden yönetiminin NATO müttefikimiz Türkiye'ye yeni F-16 satışını destekleme kararını destekliyorum" diyen Graham, şu ifadeleri kullandı:Graham, "Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" diye ekledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lindsey graham, f-16, nato