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https://tr.sputniknews.com/20220630/abdnin-ilk-siyah-kadin-yuksek-mahkeme-yargici-brown-jackson-gorevine-basladi-1058172551.html
ABD'nin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı Brown-Jackson görevine başladı
ABD'nin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı Brown-Jackson görevine başladı
Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T23:27+0300
2022-06-30T23:31+0300
dünya
abd
yargıç
yargıç ketanji brown jackson
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ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 9 yargıcından biri olan Stephen Breyer'ın emekli olmasının ardından Brown-Jackson yemin ederek Breyer'ın koltuğuna oturdu.Brown-Jackson, Breyer'ın emekli olacağını açıklamasının ardından, Biden tarafından bu göreve aday gösterilmiş ve 7 Nisan'da Senato tarafından onaylanmıştı.Bugün göreve gelen Brown-Jackson, ülke tarihinin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak görevine başladı.Brown-Jackson, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD Yüksek Mahkemesine siyah bir kadın yargıcın seçilmesi 232 yıl sürmüş ve ondan önce 115 yargıç görev yapmıştır. Ancak bunu başardık, burada yani Amerika'da her şey mümkün" demişti. Ketanji Brown Jackson kimdir?Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.Biden'ın adayının, Yüksek Mahkemedeki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220409/abd-yuksek-mahkemesinin-yeni-yargici-jackson-siyah-bir-kadinin-secilmesi-232-yil-surdu-1055430650.html
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abd, yargıç, yargıç ketanji brown jackson

ABD'nin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı Brown-Jackson görevine başladı

23:27 30.06.2022 (güncellendi: 23:31 30.06.2022)
© AP Photo / Fred SchillingKetanji Brown Jackson
Ketanji Brown Jackson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Fred Schilling
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Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 9 yargıcından biri olan Stephen Breyer'ın emekli olmasının ardından Brown-Jackson yemin ederek Breyer'ın koltuğuna oturdu.
Brown-Jackson, Breyer'ın emekli olacağını açıklamasının ardından, Biden tarafından bu göreve aday gösterilmiş ve 7 Nisan'da Senato tarafından onaylanmıştı.
Bugün göreve gelen Brown-Jackson, ülke tarihinin ilk siyah kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak görevine başladı.
Brown-Jackson, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "ABD Yüksek Mahkemesine siyah bir kadın yargıcın seçilmesi 232 yıl sürmüş ve ondan önce 115 yargıç görev yapmıştır. Ancak bunu başardık, burada yani Amerika'da her şey mümkün" demişti.

Ketanji Brown Jackson kimdir?

Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.
Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.
Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.
Biden'ın adayının, Yüksek Mahkemedeki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 232 yıllık Yüksek Mahkeme'nin ilk siyahi kadın yargıcı olan Ketanji Brown Jackson'ı Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Jackson'ın tarihi bir iş başardığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
DÜNYA
ABD Yüksek Mahkemesi'nin yeni yargıcı Jackson: Siyah bir kadının seçilmesi 232 yıl sürdü
9 Nisan, 04:47
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