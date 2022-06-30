https://tr.sputniknews.com/20220630/adanada-kadin-cinayetini-onlemek-isteyen-kisi-esinin-gozleri-onunde-olduruldu-1058127455.html

Adana'da kadın cinayetini önlemek isteyen kişi, eşinin gözleri önünde öldürüldü

Adana'da kadın cinayetini önlemek isteyen kişi, eşinin gözleri önünde öldürüldü

Adana'da bir fabrikada eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T07:30+0300

2022-06-30T07:30+0300

2022-06-30T07:30+0300

türkiye

adana

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan karısı Cansu Y'nin yanına gelen ve uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen D.Y. ile eşi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.Bu sırada D.Y, Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü V.K'nin boğazına bıçak dayayıp kısa süre rehin aldı, Cansu Y. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K'yi bırakan D.Y, Cansu Y'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga K'yi (33) bıçakladı.Olay sırasında fabrika içinde saklanan Cansu Y.'nin telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması ve çevredekilerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan Tolga K, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan D.Y, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Polis ekiplerinin araması sonucu fabrika içerisinde bulunan Cansu Y'ye, Tolga K'nin karısı Makbule K, "Benim kocamın ne suçu vardı. Her şey senin yüzünden oldu." diyerek tepki gösterdi.Polis aracına bindirilen Cansu Y, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

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adana, kadın cinayeti, kadın cinayetleri