https://tr.sputniknews.com/20220630/agrida-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1058173519.html

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ağrı

köpek

patnos

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Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaşam mücadelesini kaybettiHayati tehlikesi bulunan Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi.

türkiye

ağrı

patnos

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ağrı, köpek, patnos