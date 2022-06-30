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Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ağrı
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Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaşam mücadelesini kaybettiHayati tehlikesi bulunan Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi.
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ağrı, köpek, patnos

Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23:53 30.06.2022 (güncellendi: 23:55 30.06.2022)
© İHA / MERVE GÖKBAKAN-Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA / MERVE GÖKBAKAN-
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Ağrı’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hayati tehlikesi bulunan Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi.
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