https://tr.sputniknews.com/20220630/ak-partili-metiner-abd-baskani-biden-cumhurbaskani-erdogani-bas-dusman-olarak-goruyor-1058121250.html
AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor
AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor
Tvnet'te 'Konuşmak Lazım' programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T00:54+0300
2022-06-30T00:54+0300
2022-06-30T00:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
türkiye
abd
nato
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İspanya'nın başkenti Madrid kentinde liderlerin katıldığı NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/-erdogan-biden-gorusmesi-basladi-1058106154.html
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recep tayyip erdoğan, joe biden, türkiye, abd, nato
AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor
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Tvnet'te 'Konuşmak Lazım' programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." yorumunu yaptı.
İspanya'nın başkenti Madrid kentinde liderlerin katıldığı NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." dedi.