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AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor
AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor
Tvnet'te 'Konuşmak Lazım' programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T00:54+0300
2022-06-30T00:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
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İspanya'nın başkenti Madrid kentinde liderlerin katıldığı NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." dedi.
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recep tayyip erdoğan, joe biden, türkiye, abd, nato

AK Partili Metiner: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak görüyor

00:54 30.06.2022
© İHA-AW657638Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA-AW657638
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Tvnet'te 'Konuşmak Lazım' programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." yorumunu yaptı.
İspanya'nın başkenti Madrid kentinde liderlerin katıldığı NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baş düşman olarak gören bir liderin, sözünün arkasında duracağı kanaatinde değilim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan- Biden ile görüşmesi sona erdi: Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü
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