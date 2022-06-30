https://tr.sputniknews.com/20220630/anayasa-mahkemesinin-5-siyasi-partiye-iliskin-mali-denetim-kararlari-resmi-gazetede-1058130531.html

Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İlk Parti ile Turan Hareketi Partisinin... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T10:42+0300

2022-06-30T10:42+0300

2022-06-30T10:42+0300

politika

anayasa mahkemesi

denetim

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Kararlara göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve İlk Partinin 2019, Turan Hareketi Partisinin ise 2018 ile 2019 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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2022

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anayasa mahkemesi, denetim