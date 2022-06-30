https://tr.sputniknews.com/20220630/ankara-keciorende-selde-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kayip-bir-kisi-araniyor-1058166531.html

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de sağanak yağış nedeniyle su basan bir binanın eksi birinci katında yaşayan 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. Ankara Valisi... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T19:59+0300

2022-06-30T19:59+0300

2022-06-30T21:02+0300

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde 1 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi.Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada "21 yaşındaki bir genç kızımız vefat etti, sel suyu birinci katın da üzerine çıkmış" ifadelerini kullandı.Selde kaybolan bir kişinin ise arandığı bildirildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören’de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.Yavaş kentteki selle ilgili olarak da şunları paylaştı:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.AFAD' dan yapılan açıklamada “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" bilgisi yer aldı. AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Ankara genelinde metrekareye 10-25 kg arası yağış düştüğü bilgisi alınmış olup yağışların Kuzeybatı ilçelerinde devam etmesi beklenmektedir" açıklamasını da yaptı.

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ankara, sel, son dakika, mansur yavaş