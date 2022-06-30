Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

"Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."