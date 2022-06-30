https://tr.sputniknews.com/20220630/ankara-valiliginden-saganak-yagis-uyarisi-1058150422.html
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirtti ve "Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:34+0300
2022-06-30T15:34+0300
2022-06-30T15:34+0300
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Ankara Valiliği sosyal medya hesabından hava durumuna dair uyarı mesajı paylaştı ve 'sel' konusunda çağrıda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220615/afad-yagistan-etkilenen-13-ilde-mudahale-calismalari-devam-etmekte-1057431794.html
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türkiye, ankara, valilik, sel, sağanak
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirtti ve "Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Ankara Valiliği sosyal medya hesabından hava durumuna dair uyarı mesajı paylaştı ve 'sel' konusunda çağrıda bulundu:
"Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."