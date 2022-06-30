https://tr.sputniknews.com/20220630/asgari-ucret-tespit-komisyonu-bugun-saat-1530da-toplanacak-1058136726.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 15.30'da toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 15.30'da toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün 2. kez saat 15:30'da toplanacağı açıklandı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:43+0300

2022-06-30T12:43+0300

2022-06-30T12:56+0300

ekonomi

asgari ücret tespit komisyonu

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İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.Asgari ücretli için işverenin ödediği SGK primi 750 lira tutarında.İşveren, bunun yarısının devlet tarafından karşılanması; kalan yarısının da maaşa yansıtılması halinde asgari ücretin net 5 bin 375 liraya çıkacağı yönünde bir hesabı masaya getirmiş durumda.Eğer bu teklif kabul edilirse asgari ücrette yüzde 24 oranında bir artış gerçekleşmiş olacak.İşçi tarafı da dün gerçekleştirilen toplantı öncesinde kırmızı çizgilerinin 5 bin 500 lira olduğunu ifade etti.1 Temmuz'dan itibaren maaşlarda yeni zammın geçerli olması için yönetmelik değişikliği yapılacak.Asgari ücrette 2022'nin ikinci düzenlemesine ilişkin karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.Çalışmalar bugün sonlanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.Bakan Bilgin, dün başlatılan komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

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asgari ücret tespit komisyonu