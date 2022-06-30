https://tr.sputniknews.com/20220630/asgari-ucrette-karar-gunu-zam-oraninin-bugun-belli-olmasi-bekleniyor-1058127902.html

Asgari ücrette karar günü: Zam oranının bugün belli olması bekleniyor

Asgari ücrette karar günü: Zam oranının bugün belli olması bekleniyor

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için komisyon bugün ikinci toplantısını yapacak... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T08:56+0300

2022-06-30T08:56+0300

2022-06-30T08:56+0300

ekonomi

asgari ücret

maaş

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yaptı. Toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.Asgari ücret görüşmelerinde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.Sabah'ın haberine göre hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.Öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmmde-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-3500-tl-olacak-1058112734.html

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asgari ücret, maaş