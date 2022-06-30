https://tr.sputniknews.com/20220630/bakan-cavusoglu-ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ile-telefonda-gorustu-1058170159.html
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T22:46+0300
2022-06-30T22:46+0300
2022-06-30T22:47+0300
türkiye
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
22:46 30.06.2022 (güncellendi: 22:47 30.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.