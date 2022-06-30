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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

22:46 30.06.2022 (güncellendi: 22:47 30.06.2022)
© AAÇavuşoğlu ile Kuleba
Çavuşoğlu ile Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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