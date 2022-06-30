https://tr.sputniknews.com/20220630/baris-akarsu-merhaba-filminden-ilk-fragman-1058160868.html
'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman
'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman
Müzisyen Barış Akarsu'nun hayatını konu alan 'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman paylaşıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T17:47+0300
2022-06-30T17:47+0300
2022-06-30T17:52+0300
barış akarsu
yaşam
film
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Trafik kazası geçirerek 28 yaşında vefat eden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatını konu edinen 'Barış Akarsu Merhaba' filminden tanıtım fragmanı yayınlandı. Film, 18 Kasım 2022'de gösterime girecek.Barış Akarsu, 2007 yılında doğum gününde yaşadığı bir trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınmış ve 4 Temmuz'da vefat etmişti. Ünlü sanatçının doğum günü olan 29 Haziran'da Barış Akarsu 'Merhaba' filminden ilk görüntüler yayınlandı.Senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu, Fikri Harika Prodüksiyon imzalı Barış Akarsu 'Merhaba' filminin başrollerini, İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Aslıhan Kapanşahin, Metin Coşkun ve Ebru Nil Aydın paylaşıyor. Film Barış Akarsu'nun hayatının üç dönemini konu alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/baris-akarsunun-annesi-hayatini-kaybetti--1050487776.html
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barış akarsu, film
'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman
17:47 30.06.2022 (güncellendi: 17:52 30.06.2022) Abone ol
Müzisyen Barış Akarsu'nun hayatını konu alan 'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk fragman paylaşıldı.
Trafik kazası geçirerek 28 yaşında vefat eden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatını konu edinen 'Barış Akarsu Merhaba' filminden tanıtım fragmanı yayınlandı. Film, 18 Kasım 2022'de gösterime girecek.
Barış Akarsu, 2007 yılında doğum gününde yaşadığı bir trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınmış ve 4 Temmuz'da vefat etmişti. Ünlü sanatçının doğum günü olan 29 Haziran'da Barış Akarsu 'Merhaba' filminden ilk görüntüler yayınlandı.
Senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu, Fikri Harika Prodüksiyon imzalı Barış Akarsu 'Merhaba' filminin başrollerini, İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Aslıhan Kapanşahin, Metin Coşkun ve Ebru Nil Aydın paylaşıyor. Film Barış Akarsu'nun hayatının üç dönemini konu alıyor.