Basın meslek örgütleri: 'İçinde basının sesi olmayan basın yasası olmaz'

"Eğer basın ile ilgili bir kanun düzenlemesi yapılacak ise aynı hata tekrarlanmadan bu kez basın meslek örgütleriyle birlikte hazırlanmalıdır. Bizler sürecin başından beri TBMM’de ve diğer platformlarda yasa teklifine karşı ortak mücadele yürüten, aşağıda isimleri yer alan basın meslek örgütleri olarak, “içinde basının sesi olmayan basın yasası olmaz“ diyerek; tüm hak ve sorumluluklarıyla kapsamlı bir basın yasasının hazırlanması için her türlü çabaya ve çalışmaya hazır olduğumuzun altını çizerek vurgulamak istiyoruz. Ayrı bir başlık ve teklifte ele alınması gereken dezenformasyon ya da dijital mecralar düzenlemesiyle ilgili de “susturma, korkutma ve cezalandırma” yöntemi yerine en demokratik ve insan haklarına saygılı bir yasanın yapım sürecine de dijital mecralarda görev yapan basın mensuplarının hak ve sorumluluklarının düzenlenmesine de ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Bugün; basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının en geniş anlamda yaşama geçeceği; demokratik standartları yüksek, Anayasaya ve çağdaş hukuk normlarına uygun, dünyada hızla değişen ve gelişen iletişim ve haberleşme süreciyle uyumlu, mağduriyetleri gideren bir yasa yapma sürecinin tam zamanıdır. Böyle bir yasa çalışmasına basın meslek örgütleri olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Ayrıca, özellikle dezenformasyon ve dijital alanla ilgili düzenlemelerde konunun uzmanlarına ve ilgili STK'lara danışılmasının öneminin altını çizmek istiyoruz. Toplumsal olarak bugünümüzü ve yarınımızı çok yakından ilgilendiren böylesine kritik bir yasa yapma süreci, günü kurtarmak adına siyasi hesaplara kurban edilmeyecek kadar yaşamsaldır. Sonuç olarak; haftalardır TBMM zemininde, kendi çalışma alanlarımızda, yazılı ve görsel medyada, sosyal mecralarda ve meydanlarda yüksek sesle dile getirdiğimiz eleştiri ve önerilerimizin dikkate alındığını umuyor, teklifin yeni yasama yılına ertelenmesinden duyduğumuz temkinli memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve herkesin içine sinecek, bütün toplumu kucaklayacak temiz bir sayfa açmaya, bu kapsamda da sil baştan yepyeni bir yasa çalışmasına her türlü katkıyı vermeye basın örgütleri olarak; "varız, hep birlikte buradayız” diyoruz."