https://tr.sputniknews.com/20220630/besiktasta-izinsiz-afis-asan-grup-bicak-ve-sopalarla-zabitaya-saldirdi-1058170278.html
Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, bıçak ve sopalarla zabıtaya saldırdı
Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, bıçak ve sopalarla zabıtaya saldırdı
Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Ekiplere bıçak çekip süpürge sopasıyla vuran saldırganlar, olay yerinden... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T22:51+0300
2022-06-30T22:51+0300
2022-06-30T22:51+0300
türkiye
beşiktaş
zabıta
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
sopa
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Olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler’de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy’de afiş asarken gördü.Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti. Zabıtanın karşılık vermesi üzerine aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı.Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/israillilere-saldiri-hazirliginda-olduklari-one-surulen-4-iranli-tutuklandi-1058116179.html
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beşiktaş, zabıta, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, sopa
Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, bıçak ve sopalarla zabıtaya saldırdı
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Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Ekiplere bıçak çekip süpürge sopasıyla vuran saldırganlar, olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler’de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy’de afiş asarken gördü.
Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti. Zabıtanın karşılık vermesi üzerine aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı.
Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.