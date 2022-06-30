https://tr.sputniknews.com/20220630/besiktasta-izinsiz-afis-asan-grup-bicak-ve-sopalarla-zabitaya-saldirdi-1058170278.html

Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, bıçak ve sopalarla zabıtaya saldırdı

Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, bıçak ve sopalarla zabıtaya saldırdı

Beşiktaş’ta izinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Ekiplere bıçak çekip süpürge sopasıyla vuran saldırganlar, olay yerinden... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T22:51+0300

2022-06-30T22:51+0300

2022-06-30T22:51+0300

türkiye

beşiktaş

zabıta

bıçaklı saldırı

bıçaklı kavga

sopa

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Olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler’de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy’de afiş asarken gördü.Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti. Zabıtanın karşılık vermesi üzerine aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı.Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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beşiktaş, zabıta, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, sopa