https://tr.sputniknews.com/20220630/biden-acikladi-abdden-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-silah-tedariki--1058155879.html

Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki

Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki

NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hava savunma, topçu, karşı batarya sistemleri ve diğer... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T16:15+0300

2022-06-30T16:15+0300

2022-06-30T16:30+0300

ukrayna krizi

joe biden

nato

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* Türkiye'ye F-16 satmalı ve aynı zamanda ellerindeki jetleri de modernize etmeliyiz. F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlayan herhangi bir taviz alışverişi sözkonusu değildi. Satış için Kongre'nin onayına ihtiyacım var ve bunu alabileceğimi düşünüyorum.

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joe biden, nato