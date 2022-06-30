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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/biden-acikladi-abdden-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-silah-tedariki--1058155879.html
Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki
Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki
NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hava savunma, topçu, karşı batarya sistemleri ve diğer... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:15+0300
2022-06-30T16:30+0300
ukrayna krizi
joe biden
nato
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* Türkiye'ye F-16 satmalı ve aynı zamanda ellerindeki jetleri de modernize etmeliyiz. F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlayan herhangi bir taviz alışverişi sözkonusu değildi. Satış için Kongre'nin onayına ihtiyacım var ve bunu alabileceğimi düşünüyorum.
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Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki

16:15 30.06.2022 (güncellendi: 16:30 30.06.2022)
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NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hava savunma, topçu, karşı batarya sistemleri ve diğer silahların tedariki için 800 milyon dolarlık yeni bir paketi birkaç gün içinde açıklayacağını duyurdu.
* Türkiye'ye F-16 satmalı ve aynı zamanda ellerindeki jetleri de modernize etmeliyiz. F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlayan herhangi bir taviz alışverişi sözkonusu değildi. Satış için Kongre'nin onayına ihtiyacım var ve bunu alabileceğimi düşünüyorum.
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