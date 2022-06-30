https://tr.sputniknews.com/20220630/biden-acikladi-abdden-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-silah-tedariki--1058155879.html
Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki
Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki
NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hava savunma, topçu, karşı batarya sistemleri ve diğer... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:15+0300
2022-06-30T16:15+0300
2022-06-30T16:30+0300
ukrayna krizi
joe biden
nato
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* Türkiye'ye F-16 satmalı ve aynı zamanda ellerindeki jetleri de modernize etmeliyiz. F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlayan herhangi bir taviz alışverişi sözkonusu değildi. Satış için Kongre'nin onayına ihtiyacım var ve bunu alabileceğimi düşünüyorum.
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joe biden, nato
Biden açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni silah tedariki
16:15 30.06.2022 (güncellendi: 16:30 30.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hava savunma, topçu, karşı batarya sistemleri ve diğer silahların tedariki için 800 milyon dolarlık yeni bir paketi birkaç gün içinde açıklayacağını duyurdu.
* Türkiye'ye F-16 satmalı ve aynı zamanda ellerindeki jetleri de modernize etmeliyiz. F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlayan herhangi bir taviz alışverişi sözkonusu değildi. Satış için Kongre'nin onayına ihtiyacım var ve bunu alabileceğimi düşünüyorum.