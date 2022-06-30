https://tr.sputniknews.com/20220630/bosna-hersek-sirp-cumhuriyeti-baskani-cvijanovic-ingiltereye-tepki-gosterdi-1058167139.html

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Cvijanovic, İngiltere'ye tepki gösterdi

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Cvijanovic, İngiltere'ye tepki gösterdi

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Zeljka Cvijanovic​​​​​​​, İngiltere'nin ülkesine askeri uzman gönderme kararını eleştirdi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T20:41+0300

2022-06-30T20:41+0300

2022-06-30T20:41+0300

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İngiltere'nin, Balkanlar bölgesinde Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmesine önlem olarak Bosna Hersek'e askeri uzman göndereceğini bildirmesine tepki gösteren Cvijanovic, Banja Luka'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı faktörlerin, ülkede kararların alınmasında seçilmiş temsilcilere izin vermesinin kendileri için daha iyi olacağını söyledi."Son 30 yıldır, Bosna Hersek'te geçit yapan uzanmalardan iyi bir şey görmedik." değerlendirmesinde bulunan Cvijanovic, "Bizi sürekli uzman gönderdikleri ve mikro çözümler üretmeye çalıştıkları birer 'deney' olarak görüyorlar." diye konuştu.Ülkesindeki iki entitenin kurumlarının kendi başlarına karar alma konusunda "yetenekli" olduklarını söyleyen Cvijanovic, yabancı uzmanların varlıklarının ülkeye bir çözüm getirmeyeceğini ifade etti.İngiltere, Rus etkisine karşı Bosna Hersek'teki NATO misyonunu güçlendirmek, bu ülkedeki istikrar ve güvenliği teşvik için 2 askeri uzman göndereceğini duyurmuştu.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, karşı dezenformasyon ve savunma alanında görevli 2 uzmanın, ülkede barış ve güvenliği korumak için Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve NATO ile çalışacağı belirtilmişti.Açıklamada, Bosna Hersek'in halihazırda savaş sonrası döneminde en büyük varoluşsal tehditle karşı karşıya olduğu, ayrılıkçı liderlerin de daha fazla bölünme ve çatışma yaratmak için aktif çalıştığı kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek'in hem ülke içinde hem de ötesinde siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla Saraybosna Üniversitesi bünyesinde siber güvenlik merkezi kurulması için 750 bin sterlin destek sağlanacağı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220307/sirbistanda-rusyaya-destek-eylemi--1054454206.html

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