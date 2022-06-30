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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti
Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T13:39+0300
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istifa
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Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti.Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220627/sinopta-saganak-etkili-oldu-bir-koy-valilik-karariyla-tedbir-amacli-bosaltildi-1057976688.html
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sinop, ak parti, istifa

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti

13:39 30.06.2022
© DHABoyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
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Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sinop'un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti.

Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Gece-gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum."

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