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https://tr.sputniknews.com/20220630/burcu-gunes-oglumu-evlendirecegim-diyerek-evin-tahliyesini-isteyen-ev-sahibi-ile-mahkemelik-oldu-1058133085.html
Burcu Güneş, 'Oğlumu evlendireceğim' diyerek evin tahliyesini isteyen ev sahibi ile mahkemelik oldu
Burcu Güneş, 'Oğlumu evlendireceğim' diyerek evin tahliyesini isteyen ev sahibi ile mahkemelik oldu
Şarkıcı Burcu Güneş'in ev sahibi 2021 yılında "Oğlumu evlendireceğim" diyerek sanatçıdan evi boşaltmasını istedi. Güneş'in evi tahliye etmesinin ardından ev... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:51+0300
2022-06-30T11:51+0300
yaşam
burcu güneş
ev sahibi
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'ta bir daire kiraladı. 2021 yılı sonunda iddiaya göre ev sahibi "Oğlumu evlendireceğim" diyerek sanatçıdan evi boşaltmasını istedi. Kira sözleşmesinin bitimine 8 ay kala şarkıcı, başka bir eve taşındı. Güneş, anahtarı teslim etti ve ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağını imzaladı.Ancak bir süre sonra ev sahibi, "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" diyerek mahkemeye başvurdu. Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporu sonrası Güneş için icra takibi başlatıldı. Savcılığa başvuran Güneş, kötü niyetli olduğunu öne sürdüğü ev sahibinden şikâyetçi oldu.
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burcu güneş, ev sahibi

Burcu Güneş, 'Oğlumu evlendireceğim' diyerek evin tahliyesini isteyen ev sahibi ile mahkemelik oldu

11:51 30.06.2022
© FotoğrafBurcu Güneş
Burcu Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Fotoğraf
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Şarkıcı Burcu Güneş'in ev sahibi 2021 yılında "Oğlumu evlendireceğim" diyerek sanatçıdan evi boşaltmasını istedi. Güneş'in evi tahliye etmesinin ardından ev sahibi “Kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var” diyerek mahkemeye başvurdu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'ta bir daire kiraladı. 2021 yılı sonunda iddiaya göre ev sahibi "Oğlumu evlendireceğim" diyerek sanatçıdan evi boşaltmasını istedi. Kira sözleşmesinin bitimine 8 ay kala şarkıcı, başka bir eve taşındı. Güneş, anahtarı teslim etti ve ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağını imzaladı.
Ancak bir süre sonra ev sahibi, "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" diyerek mahkemeye başvurdu. Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporu sonrası Güneş için icra takibi başlatıldı. Savcılığa başvuran Güneş, kötü niyetli olduğunu öne sürdüğü ev sahibinden şikâyetçi oldu.
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