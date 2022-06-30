https://tr.sputniknews.com/20220630/bursada-hastane-donusu-kaza-anne-ile-oglu-hayatini-kaybetti-1058162685.html
Bursa'da hastane dönüşü kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bursa'da hastane dönüşü kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bursa'da, mermer yüklü TIR'a arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adnan Yılmaz ile annesi Fatma Yılmaz, hayatını kaybetti. Annesini muayene ettiren... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T18:42+0300
2022-06-30T18:42+0300
2022-06-30T18:42+0300
yaşam
bursa
kaza
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Bursa'da hastaneden dönen anne-oğul yaptıkları kazada hayatını kaybetti.Kaza, saat 15.00 sıralarında, Orhaneli ilçesi Akçabük Mahallesi'nde meydana geldi.Hasta annesini kent merkezindeki hastanede muayene ettirdikten sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan Adnan Yılmaz yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki Ö.B.'nin (43) kullandığı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı.Kazada TIR'ın altına girerek hurdaya dönen otomobilde Adnan Yılmaz(41) ile annesi Fatma Yılmaz(65), hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.2 çocuk babası Adnan Yılmaz'ın, Orhaneli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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bursa, kaza
Bursa'da hastane dönüşü kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
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Bursa'da, mermer yüklü TIR'a arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adnan Yılmaz ile annesi Fatma Yılmaz, hayatını kaybetti. Annesini muayene ettiren Yılmaz'ın, hastaneden döndüğü öğrenildi.
Bursa'da hastaneden dönen anne-oğul yaptıkları kazada hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Orhaneli ilçesi Akçabük Mahallesi'nde meydana geldi.
Hasta annesini kent merkezindeki hastanede muayene ettirdikten sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan Adnan Yılmaz yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki Ö.B.'nin (43) kullandığı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Kazada TIR'ın altına girerek hurdaya dönen otomobilde Adnan Yılmaz(41) ile annesi Fatma Yılmaz(65), hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
2 çocuk babası Adnan Yılmaz'ın, Orhaneli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.