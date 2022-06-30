Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/canli--rusya-azov-uyelerinden-sadece-yeniden-savasamayacak-olanlarini-ukraynayla-takas-ediyoruz-1058155629.html
CANLI | Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz
CANLI | Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, esir değişimi sırasında, sadece ağır yararlı ve yeniden savaşamayacak durumda olan Azov... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:30+0300
2022-06-30T16:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
nato
jens stoltenberg
vladimir putin
donetsk
lugansk halk cumhuriyeti
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101963/55/1019635539_1:0:986:554_1920x0_80_0_0_16886a0690e738950cc785b7adb58d88.jpg
rusya
ukrayna
donbass
donetsk
lugansk halk cumhuriyeti
ingiltere
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101963/55/1019635539_124:0:863:554_1920x0_80_0_0_3fa9474f96cedba5cecca1ee80640426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, nato, jens stoltenberg, vladimir putin, donetsk, lugansk halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, yaptırım, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz

16:30 30.06.2022
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, esir değişimi sırasında, sadece ağır yararlı ve yeniden savaşamayacak durumda olan Azov Taburu üyelerini Ukrayna tarafına verdiklerini söyledi. Volodin, “Esir değişimi bizim çocukları (Rusya askerlerini) geri almak için yapılıyor, her biri için savaşmamız gerek” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin Donbass sakinlerine yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı ülkelerinin Ukrayna'da, Kiev dayatılan koşullar altında barışın tesis edilmesi durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirmeyi planladığını belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya girmesinin özünde çok az şey sunan doğal bir adım olduğunu, fakat NATO'nun olası bir çatışmayı önlemede yardımcı olacağına inandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu geri çekti.
Berdyansk Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Aylar sonra ilk: 7 bin toh tahıl yüklü gemi Berdyansk Limanı’ndan ayrıldı
06:24
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
16:37 30.06.2022
İspanya Başbakanı: Bir noktada Ukrayna müzakerelerinin önünü açmak gerekiyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO ortaklarının bir noktada Ukrayna'daki durumu çözmek için müzakerelerin yolunu açmak gerektiğini ilan ettiğini söyledi. Madrid'de düzenlenen zirvenin ardından basın mensuplarına konuşan Sanchez, "Yaptığımız analiz, başlangıçta beklediğimizden çok daha uzun bir çatışmayla karşı karşıya kalabileceğimizi gösterdi. Ukrayna kendi kaderini kendi tayin etmeli" dedi.
Sanchez, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, zirvenin ilk oturumuna video konferans aracılığıyla bağlanmasının, ittifakın 'Ukrayna halkıyla dayanışma göstermesine olanak tanıdığını' söyledi.
16:33 30.06.2022
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
Ukrayna krizi
Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız
16:14
16:32 30.06.2022
Ukrayna krizi
Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız, Kongre'nin onayını alacağımı sanıyorum
16:15
16:12 30.06.2022
Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, esir değişimi sırasında, sadece ağır yararlı ve yeniden savaşamayacak durumda olan Azov Taburu üyelerini Ukrayna tarafına verdiklerini söyledi. Volodin, “Esir değişimi bizim çocukları (Rusya askerlerini) geri almak için yapılıyor, her biri için savaşmamız gerek” dedi.
Duma Başkanı, bununla beraber esir değişimi öncesinde her bir Azov üyesi hakkında inceleme yürütüldüğünü ve ‘her birinin neye bulaştığının ve ne yaptığının araştırıldığını’ belirterek, “Elinde kan olanlara gelirsek, onların insan oldukları söylenemez. Onları bekleyen şey, mahkeme" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile şimdiye dek gerçekleştirilmiş en büyük esir değişimini gerçekleştirdiklerini, esir takası sırasında taraflardan her ikisinin de karşı tarafa 144 esir asker teslim ettiğini kaydemişti. Rusya tarafının karşı tarafa teslim ettiği askerlerin çoğunun ağır yaralı olduğu da belirtilmişti.
Ukrayna, takas sırasında kendisine teslim edilmiş olan askerlerden 95’inin Azovstal Fabrikası’nda teslim olanlar olduğunu, içlerinden 43’ünün de Azov Taburu üyesi olduğunu kaydetti. Fakat bu bilgiler şu an için Rusya tarafından doğrulanmış değil.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала