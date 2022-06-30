CANLI | Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin Donbass sakinlerine yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı ülkelerinin Ukrayna'da, Kiev dayatılan koşullar altında barışın tesis edilmesi durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirmeyi planladığını belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya girmesinin özünde çok az şey sunan doğal bir adım olduğunu, fakat NATO'nun olası bir çatışmayı önlemede yardımcı olacağına inandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu geri çekti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: