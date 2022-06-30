CANLI | Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz

Rusya: Azov üyelerinden sadece yeniden savaşamayacak olanlarını Ukrayna’yla takas ediyoruz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, esir değişimi sırasında, sadece ağır yararlı ve yeniden savaşamayacak durumda olan Azov Taburu üyelerini Ukrayna tarafına verdiklerini söyledi. Volodin, “Esir değişimi bizim çocukları (Rusya askerlerini) geri almak için yapılıyor, her biri için savaşmamız gerek” dedi.

Duma Başkanı, bununla beraber esir değişimi öncesinde her bir Azov üyesi hakkında inceleme yürütüldüğünü ve ‘her birinin neye bulaştığının ve ne yaptığının araştırıldığını’ belirterek, “Elinde kan olanlara gelirsek, onların insan oldukları söylenemez. Onları bekleyen şey, mahkeme" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile şimdiye dek gerçekleştirilmiş en büyük esir değişimini gerçekleştirdiklerini, esir takası sırasında taraflardan her ikisinin de karşı tarafa 144 esir asker teslim ettiğini kaydemişti. Rusya tarafının karşı tarafa teslim ettiği askerlerin çoğunun ağır yaralı olduğu da belirtilmişti.

Ukrayna, takas sırasında kendisine teslim edilmiş olan askerlerden 95’inin Azovstal Fabrikası’nda teslim olanlar olduğunu, içlerinden 43’ünün de Azov Taburu üyesi olduğunu kaydetti. Fakat bu bilgiler şu an için Rusya tarafından doğrulanmış değil.