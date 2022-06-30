Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/canli--ukrayna-ve-donbasstan-rusyaya-19-bin-500den-fazla-kisi-tahliye-edildi-1058124527.html
CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya 19 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya 19 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
Son 24 saatte Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC ve LHC) ile Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 19 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T06:24+0300
2022-06-30T06:29+0300
ukrayna krizi
donetsk
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083959_0:3:3069:1729_1920x0_80_0_0_84196fc737e75a5152690cf2c4051120.jpg
donetsk
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083959_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_28a60741f0ab36f1381eeada9b0f7dba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna, rusya, новый онлайн для белой редактуры
Donbass'ta durum - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya 19 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi

06:24 30.06.2022 (güncellendi: 06:29 30.06.2022)
Abone olTelegram
Son 24 saatte Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC ve LHC) ile Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 19 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
06:25 30.06.2022
AFP: İngiltere Ukrayna'ya 1.2 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi sözü verdi
06:23 30.06.2022
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, "Geçtiğimiz gün içinde, Ukrayna tarafının katılımı olmadan, 3 bin 259'u çocuk olmak üzere 19 bin 650 kişi, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden ve Donbass cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" dedi.
Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 346 binden fazla çocuk da dahil olmak üzere 2.19 milyondan fazla insanın Rusya'ya tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала