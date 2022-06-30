CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya 19 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, "Geçtiğimiz gün içinde, Ukrayna tarafının katılımı olmadan, 3 bin 259'u çocuk olmak üzere 19 bin 650 kişi, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden ve Donbass cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" dedi.

Mizintsev, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana, 346 binden fazla çocuk da dahil olmak üzere 2.19 milyondan fazla insanın Rusya'ya tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.