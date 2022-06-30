https://tr.sputniknews.com/20220630/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-katarin-ankara-buyukelcisi-al-saniyi-kabul-etti-1058169187.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T21:52+0300

2022-06-30T21:52+0300

2022-06-30T22:03+0300

kemal kılıçdaroğlu

katar

büyükelçi

politika

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CHP'den yapılan açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Al Sani'yi parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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kemal kılıçdaroğlu, katar, büyükelçi