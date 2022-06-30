https://tr.sputniknews.com/20220630/cin-devlet-baskani-atesten-yeniden-dogan-hong-kong-tek-ulke-iki-sistemin-hayati-oneminin-kaniti-1058131519.html

Çin Devlet Başkanı: Ateşten yeniden doğan Hong Kong, Tek Ülke İki Sistem'in hayati öneminin kanıtı

Çin Devlet Başkanı: Ateşten yeniden doğan Hong Kong, Tek Ülke İki Sistem'in hayati öneminin kanıtı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Britanya'dan Çin'e devrinin 25. yıldönümünde Hong Kong'da konuşuyor. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:07+0300

2022-06-30T11:07+0300

2022-06-30T11:58+0300

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Pekin ile Washington arasındaki Tayvan gerilimi Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası tavan yaparken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, pandemi öncesi ABD ve Britanya'nın destek verdiği protestolara sahne olmuş Hong Kong'a Britanya'dan Çin'e devrinin 25. yıldönümünde çıkarma yaptı. 2.5 yıldır ilk kez Çin anakarası dışına çıkan Şi, yüksek hızlı trenle ulaştığı Hong Kong'da 'kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla' tarzında mesajlar verdi. Çin Devlet Başkanı, ayağının tozuyla tren istasyonunda yaptığı kısa konuşmada "Geçmiş dönemde, Hong Kong birçok ciddi sınavdan geçti ve birçok risk ve zorluğun üstesinden geldi. Fırtınalardan sonra, Hong Kong ateşten yeniden doğup çok güçlü ve sağlam bir canlılıkla ortaya çıktı" dedi.Şi, şu vurguyu yaptı:"Olgular, (Çin'in) Tek Ülke İki Sistemi'nin büyük bir canlılığa sahip olduğunu kanıtladı. Tek Ülke İki Sistem, Hong Kong'da uzun vadeli istikrar ve refahı garanti edebilir ve Hong Kong halkının refahını savunabilir."Pekin'in resmi politikası Tayvan'ı da Tek Ülke İki Sistem modeli içinde değerlendiriyor.Şi, 'Hong Kong'un geleceğinin Tek Ülke İki Sistem sıkı şekilde desteklenir ve uygulanırsa kesinlikle daha parlak olacağını' söyledi: "Azimle ilerlersek, daha parlak bir gelecek bizi çağıracak. Tek Ülke İki Sistem sarsılmaz şekilde desteklendiği sürece, Hong Kong kesinlikle daha parlak bir geleceğe sahip olacak ve Çin ulusunun büyük gençleşmesi ve canlanmasına yeni, daha büyük katkılarda bulunacaktır."Bugünkü 25. yıldönümü törenleri, aynı zamanda Britanya ile Çin'in üzerinde anlaşmaya vardığı Hong Kong'un özerk statüde olacağı ve özgürlükleri koruyacağı 50 yıllık yönetim modelinin orta noktasına gelindiğine işaret ediyor.Hong Kong'da 2019 protestolarının ardından Pekin'in dayattığı ulusal güvenlik yasasının vaat edilen özgürlükleri ortadan kaldırdığına dair sesini yükselten bir kesim de var.

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