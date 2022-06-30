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Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak "İttifak, Pekin'e kara çalmaya son vermelidir" açıklamasını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'nun yeni stratejik konsepti hakkında yorumda bulunarak, ittifakın Pekin'in karalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Çin'in dış politikasını karalıyor, normal askeri gelişimi ve ulusal savunma politikası hakkında sorumsuz açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, ittifakın çatışmayı, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklediğini de sözlerine ekledi.Pekin'in bu tavırdan endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Cao, küresel istikrara sistematik olarak kafa tutanın NATO olduğuna işaret etti.Dün Madrid'de düzenlenen zirvenin ardındna açıklanan stratejik konseptte, NATO'nun Çin'in küresel lojistiği ve ekonomiyi kontrol ederek mevcut dünya düzeninin altını oymaya çalıştığı iddia edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/nato-ukraynaya-daha-fazla-askeri-malzeme-silah-ve-agir-silah-gonderilecek-1058099439.html
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Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin

10:49 30.06.2022 (güncellendi: 11:02 30.06.2022)
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak "İttifak, Pekin'e kara çalmaya son vermelidir" açıklamasını yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'nun yeni stratejik konsepti hakkında yorumda bulunarak, ittifakın Pekin'in karalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Çin'in dış politikasını karalıyor, normal askeri gelişimi ve ulusal savunma politikası hakkında sorumsuz açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, ittifakın çatışmayı, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklediğini de sözlerine ekledi.
Pekin'in bu tavırdan endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Cao, küresel istikrara sistematik olarak kafa tutanın NATO olduğuna işaret etti.
Dün Madrid'de düzenlenen zirvenin ardındna açıklanan stratejik konseptte, NATO'nun Çin'in küresel lojistiği ve ekonomiyi kontrol ederek mevcut dünya düzeninin altını oymaya çalıştığı iddia edilmişti.
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