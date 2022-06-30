https://tr.sputniknews.com/20220630/cin-disisleri-natonun-yeni-stratejik-konspeptini-degerlendirdi-bize-kara-calmaya-son-verin-1058130748.html
Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak "İttifak, Pekin'e kara çalmaya son vermelidir" açıklamasını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T10:49+0300
2022-06-30T10:49+0300
2022-06-30T11:02+0300
çin
nato
cao licien
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_4f42abb0dd37225fcd9806d997942b13.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'nun yeni stratejik konsepti hakkında yorumda bulunarak, ittifakın Pekin'in karalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Çin'in dış politikasını karalıyor, normal askeri gelişimi ve ulusal savunma politikası hakkında sorumsuz açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, ittifakın çatışmayı, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklediğini de sözlerine ekledi.Pekin'in bu tavırdan endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Cao, küresel istikrara sistematik olarak kafa tutanın NATO olduğuna işaret etti.Dün Madrid'de düzenlenen zirvenin ardındna açıklanan stratejik konseptte, NATO'nun Çin'in küresel lojistiği ve ekonomiyi kontrol ederek mevcut dünya düzeninin altını oymaya çalıştığı iddia edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/nato-ukraynaya-daha-fazla-askeri-malzeme-silah-ve-agir-silah-gonderilecek-1058099439.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_3a4f7ea7f85b2a99ab0fc142c6309fe1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, nato, cao licien
Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
10:49 30.06.2022 (güncellendi: 11:02 30.06.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak "İttifak, Pekin'e kara çalmaya son vermelidir" açıklamasını yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'nun yeni stratejik konsepti hakkında yorumda bulunarak, ittifakın Pekin'in karalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Çin'in dış politikasını karalıyor, normal askeri gelişimi ve ulusal savunma politikası hakkında sorumsuz açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, ittifakın çatışmayı, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklediğini de sözlerine ekledi.
Pekin'in bu tavırdan endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Cao, küresel istikrara sistematik olarak kafa tutanın NATO olduğuna işaret etti.
Dün Madrid'de düzenlenen zirvenin ardındna açıklanan stratejik konseptte, NATO'nun Çin'in küresel lojistiği ve ekonomiyi kontrol ederek mevcut dünya düzeninin altını oymaya çalıştığı iddia edilmişti.