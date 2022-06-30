https://tr.sputniknews.com/20220630/cin-disisleri-natonun-yeni-stratejik-konspeptini-degerlendirdi-bize-kara-calmaya-son-verin-1058130748.html

Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin

Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak "İttifak, Pekin'e kara çalmaya son vermelidir" açıklamasını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T10:49+0300

2022-06-30T10:49+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, NATO'nun yeni stratejik konsepti hakkında yorumda bulunarak, ittifakın Pekin'in karalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Çin'in dış politikasını karalıyor, normal askeri gelişimi ve ulusal savunma politikası hakkında sorumsuz açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, ittifakın çatışmayı, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıyı körüklediğini de sözlerine ekledi.Pekin'in bu tavırdan endişe duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Cao, küresel istikrara sistematik olarak kafa tutanın NATO olduğuna işaret etti.Dün Madrid'de düzenlenen zirvenin ardındna açıklanan stratejik konseptte, NATO'nun Çin'in küresel lojistiği ve ekonomiyi kontrol ederek mevcut dünya düzeninin altını oymaya çalıştığı iddia edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220629/nato-ukraynaya-daha-fazla-askeri-malzeme-silah-ve-agir-silah-gonderilecek-1058099439.html

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