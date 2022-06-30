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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T00:35+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
karl nehammer
avusturya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, karl nehammer, avusturya, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

00:35 30.06.2022
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’deki temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.
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