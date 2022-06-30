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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

11:10 30.06.2022
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Erdoğan ve Sanchez, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Erdoğan ve Sanchez, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
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