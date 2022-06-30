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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:10+0300
2022-06-30T11:10+0300
2022-06-30T11:10+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.