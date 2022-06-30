Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

© AA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Erdoğan ve Sanchez, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.