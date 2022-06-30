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Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta sanatçı Cüneyt Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:37+0300
2022-06-30T11:37+0300
yaşam
türkiye
sanatçı
oyuncu
cüneyt arkın
atatürk kültür merkezi (akm)
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Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Arkın'ın cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve sanatçıların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220629/cuneyt-arkinin-oglu-murat-arkin-herkesi-bir-araya-getiren-birlestirici-bir-unsur-oldu-1058090535.html
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türkiye, sanatçı, oyuncu, cüneyt arkın, atatürk kültür merkezi (akm)

Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor

11:37 30.06.2022
© DHACüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.
Arkın'ın cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.
Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve sanatçıların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.
Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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