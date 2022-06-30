https://tr.sputniknews.com/20220630/cuneyt-arkini-son-yolculuguna-binlerce-kisi-ugurladi-1058158158.html
Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM)... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:56+0300
2022-06-30T16:56+0300
2022-06-30T17:04+0300
yaşam
cüneyt arkın
sanatçı
oyuncu
aktör
yeşilçam
vefat
istanbul
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85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.Törenin ardından Cüneyt Arkın'ın cenazesi son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun binlerce hayranı katıldı. Hayranları caminin dışına kadar taştı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır'ını ise yakınları teselli etti.Cenaze namazının kılınmasının ardından Arkın'ın tabutu kalabalık tarafından omuzlanarak araca taşındı. Binlerce kişi alkışlar ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Arkın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'nda götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220630/mujdat-gezen-cuneyt-arkinin-cenaze-toreninde-fenalasti-1058146769.html
https://tr.sputniknews.com/20220629/cuneyt-arkinin-adi-besiktastaki-evinin-bulundugu-sokak-ve-bir-kultur-merkezine-verilecek-1058103084.html
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cüneyt arkın, sanatçı, oyuncu, aktör, yeşilçam, vefat, istanbul
Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
16:56 30.06.2022 (güncellendi: 17:04 30.06.2022) Abone ol
Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Usta sanatçının Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Cüneyt Arkın'ın cenazesi son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun binlerce hayranı katıldı.
Hayranları caminin dışına kadar taştı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır'ını ise yakınları teselli etti.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Arkın'ın tabutu kalabalık tarafından omuzlanarak araca taşındı.
Binlerce kişi alkışlar ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Arkın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'nda götürüldü.