https://tr.sputniknews.com/20220630/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058128601.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 16.60 bandında başladı, euro ise 17.38 liradan işlem görüyor. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T09:23+0300
2022-06-30T09:23+0300
2022-06-30T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
çeyrek altın
yarım gram altın
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Dolar, 16.60 lira bandının hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.6075 lira, satış fiyatı 16.6159 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.3841 lira alış fiyatı, 17.4023 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada 30 Haziran 2022 güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:Gram altın 970 lira,Çeyrek altın 1591 lira,Yarım altın 3183 lira,Tam altın 6347 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220629/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058080702.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, çeyrek altın, yarım gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 16.60 bandında başladı, euro ise 17.38 liradan işlem görüyor.
Dolar, 16.60 lira bandının hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.6075 lira, satış fiyatı 16.6159 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.3841 lira alış fiyatı, 17.4023 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada 30 Haziran 2022 güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde: