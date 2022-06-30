https://tr.sputniknews.com/20220630/dunyanin-en-buyuk-cikolata-fabrikasinda-salmonella-bulundu-1058136395.html

Dünyanın en büyük çikolata fabrikasında salmonella bulundu

Dünyanın en büyük çikolata fabrikasında salmonella bulundu

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi. Fabrika, dünyanın en büyük... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:31+0300

2022-06-30T12:31+0300

2022-06-30T12:39+0300

dünya

çikolata

fabrika

belçika

salmonella bakterisi

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Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.Çikolata satışı yapan 73 farklı marka için sıvı çikolata üreten fabrika, yıllık 270 bin ton çikolata üretimiyle dünyanın en büyük çikolata fabrikası ve tedarikçisi olarak biliniyordu.Nisan ayında da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220609/fabrikada-salmonella-saptandigini-saklamakla-suclanan-ferreroya-belcika-ve-luksemburgda-operasyon-1057203248.html

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çikolata, fabrika, belçika, salmonella bakterisi