https://tr.sputniknews.com/20220630/egm-abdde-tutuklu-bulunan-uyusturucu-baronu-memet-gezer-turkiyeye-getirildi-1058128491.html

EGM: ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi

EGM: ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T09:05+0300

2022-06-30T09:05+0300

2022-06-30T09:05+0300

türkiye

abd

uyuşturucu

reyhanlı

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Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi. Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.Kırmızı bültenle aranıyorduAçıklamada "ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır. 09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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