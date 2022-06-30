Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220630/egm-abdde-tutuklu-bulunan-uyusturucu-baronu-memet-gezer-turkiyeye-getirildi-1058128491.html
EGM: ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi
EGM: ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi
Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T09:05+0300
2022-06-30T09:05+0300
türkiye
abd
uyuşturucu
reyhanlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058128345_0:186:1200:861_1920x0_80_0_0_951dbff60db139b9cd83989947155b1f.jpg
Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi. Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.Kırmızı bültenle aranıyorduAçıklamada "ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır. 09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
reyhanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058128345_0:73:1200:973_1920x0_80_0_0_828a42c5e75cfde5d551243b4dfddb5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, uyuşturucu, reyhanlı

EGM: ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi

09:05 30.06.2022
© İHA / ABD'DE TUTUKLU BULUNAN UYUŞTURUCU BARONU MEMET GEZER, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ. (ALİ NARGÜNER/ANKARA-İHA)
ABD'DE TUTUKLU BULUNAN UYUŞTURUCU BARONU MEMET GEZER, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ. (ALİ NARGÜNER/ANKARA-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.
Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.
Söz konusu şahsın ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Açıklamada "ABD’li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır. 09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала