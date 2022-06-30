https://tr.sputniknews.com/20220630/elektrikte-gun-oncesi-azami-fiyat-limiti-yeniden-artirildi-1058129463.html

Elektrikte gün öncesi azami fiyat limiti yeniden artırıldı

Elektrikte gün öncesi azami fiyat limiti yeniden artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 liraya yükseltti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T10:01+0300

2022-06-30T10:01+0300

2022-06-30T10:01+0300

türkiye

elektrik

epdk

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 18 Mayıs’tan buyana gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat limitlerini üçüncü kez artırdı.18 Mayıs tarihli kurul toplantısında gün öncesi ve dengeleme piyasasında azami fiyat limitini 2 bin 750 lira olarak belirleyen kurum, 28 Mayıs’ta aldığı karar ile gün öncesi ve dengeleme piyasasında azami fiyat limitini 3 bin 200 liraya çıkardı.EPKD’nın gün öncesi ve dengeleme azami fiyat limitine ilişkin son kararı ise bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yürürlüğe giren ‘Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar’a göre kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 750 lira olarak uygulanacak.Söz konusu değişiklik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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elektrik, epdk