https://tr.sputniknews.com/20220630/emekli-bayram-ikramiyelerinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1058128761.html

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T09:25+0300

2022-06-30T09:25+0300

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ekonomi

emekli ikramiyesi

bayram

ekonomi

türkiye

emekli maaşı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

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