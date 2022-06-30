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https://tr.sputniknews.com/20220630/emekli-bayram-ikramiyelerinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1058128761.html
Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T09:25+0300
2022-06-30T10:03+0300
ekonomi
emekli ikramiyesi
bayram
ekonomi
türkiye
emekli maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
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emekli ikramiyesi, bayram, ekonomi, türkiye, emekli maaşı

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

09:25 30.06.2022 (güncellendi: 10:03 30.06.2022)
© REUTERS / DADO RUVICTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,
2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,
tarihinde ödenecek.
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