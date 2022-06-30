https://tr.sputniknews.com/20220630/epdk-temmuz-ayinda-zam-yapilmayacak-1058137101.html
Elektrik tarifelerinde temmuz ayında değişiklik yapılmayacak
Elektrik tarifelerinde temmuz ayında değişiklik yapılmayacak
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T12:58+0300
2022-06-30T12:58+0300
2022-06-30T13:16+0300
ekonomi
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
temmuz
zam
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Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), temmuz, zam
Elektrik tarifelerinde temmuz ayında değişiklik yapılmayacak
12:58 30.06.2022 (güncellendi: 13:16 30.06.2022) Abone ol
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.
Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.