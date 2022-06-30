https://tr.sputniknews.com/20220630/epdk-temmuz-ayinda-zam-yapilmayacak-1058137101.html

Elektrik tarifelerinde temmuz ayında değişiklik yapılmayacak

Elektrik tarifelerinde temmuz ayında değişiklik yapılmayacak

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:58+0300

2022-06-30T12:58+0300

2022-06-30T13:16+0300

ekonomi

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

temmuz

zam

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Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), temmuz, zam