https://tr.sputniknews.com/20220630/fenerbahce-ile-hull-city-hazirlik-macinda-karsilasacak-1058156049.html

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında karşılaşacak

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında karşılaşacak

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T16:25+0300

2022-06-30T16:25+0300

2022-06-30T16:25+0300

fenerbahçe

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "8 Temmuz Cuma günü İstanbul'a uçacağız ve yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 10 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Türk devi Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadı'nda yapacağız" ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynadıktan bir gün sonra İspanya'nın Marbella şehrine gidecek olan İngiliz ekibi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da Brighton U23 ile ve saat 18.30'da Malaga ile hazırlık maçı oynayacak.

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fenerbahçe