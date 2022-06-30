https://tr.sputniknews.com/20220630/finlandiya-cumhurbaskani-ypgye-teror-orgutu-demedik-1058144795.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı: YPG'ye terör örgütü demedik
Finlandiya Cumhurbaşkanı: YPG'ye terör örgütü demedik
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile imzalanan üçlü memorandumda YPG'den 'terör örgütü' olarak söz edilmediğini belirtti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T14:22+0300
2022-06-30T14:22+0300
2022-06-30T14:22+0300
sauli niinistö
türkiye
nato
finlandiya
ypg
memorandum
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile NATO'ya katılıma dönük imzalanan üçlü memorandum da PKK bağlantılı YPG'den 'terör örgütü' olarak söz edilmediğini dile getirdi.Kısa Dalga'nın aktardığına göre Helsingin Sanomat gazetesinde yer alan haberde, Niinistö'nün kendilerine şu ana dek Türkiye'den gönderilen iade taleplerinin tamamının sonuçlandığını ve Helsinki'nin bu konudaki mahkeme kararlarına müdahale etmeyeceğini belirttiği kaydedildi.Üçlü memorandumda YPG ile ilgili kullanılan ifadelerin, Finlandiya'nın Suriye'nin kuzeyine 'yardım göndermesine engel olmayacağını' söyleyen Niinistö, "Belgede YPG gibi örgütlere değinilmesine pek istekli değildik çünkü diğer NATO ülkeleri ile Türkiye'nin ona bakış açısı arasında büyük bir fark var. Türkiye onları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.Finlandiya Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metinde onlara değinilmesi, Türkiye'nin ana maksatlarından biriydi ve nihayetinde bunu kabul edebildik. Çünkü bu konuda hiçbir şey değişmedi. Belgede onlardan terör örgütü olarak söz edilmiyor ve Türkiye'nin istediği şekilde adlandırılmadılar."Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/altun-turkiye-teror-orgutlerine-karsi-mucadelesinde-onemli-kazanimlar-elde-etti-1058122549.html
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sauli niinistö, türkiye, nato, finlandiya, ypg, memorandum
Finlandiya Cumhurbaşkanı: YPG'ye terör örgütü demedik
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile imzalanan üçlü memorandumda YPG'den 'terör örgütü' olarak söz edilmediğini belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile NATO'ya katılıma dönük imzalanan üçlü memorandum da PKK bağlantılı YPG'den 'terör örgütü' olarak söz edilmediğini dile getirdi.
Kısa Dalga'nın aktardığına
göre Helsingin Sanomat gazetesinde yer alan haberde
, Niinistö'nün kendilerine şu ana dek Türkiye'den gönderilen iade taleplerinin tamamının sonuçlandığını ve Helsinki'nin bu konudaki mahkeme kararlarına müdahale etmeyeceğini belirttiği kaydedildi.
Üçlü memorandumda YPG ile ilgili kullanılan ifadelerin, Finlandiya'nın Suriye'nin kuzeyine 'yardım göndermesine engel olmayacağını' söyleyen Niinistö, "Belgede YPG gibi örgütlere değinilmesine pek istekli değildik çünkü diğer NATO ülkeleri ile Türkiye'nin ona bakış açısı arasında büyük bir fark var. Türkiye onları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metinde onlara değinilmesi, Türkiye'nin ana maksatlarından biriydi ve nihayetinde bunu kabul edebildik. Çünkü bu konuda hiçbir şey değişmedi. Belgede onlardan terör örgütü olarak söz edilmiyor ve Türkiye'nin istediği şekilde adlandırılmadılar."
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.