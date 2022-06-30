https://tr.sputniknews.com/20220630/finlandiya-turkiyenin-iadesini-istedigi-kisilere-dair-davalari-yeniden-ele-almak-icin-sebep-yok-1058129570.html

Finlandiya: Türkiye'nin iadesini istediği kişilere dair davaları yeniden ele almak için sebep yok

Finlandiya: Türkiye'nin iadesini istediği kişilere dair davaları yeniden ele almak için sebep yok

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği 33 'terör zanlısı' gündemdeki yerini korurken, iade talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T10:02+0300

2022-06-30T10:02+0300

2022-06-30T10:13+0300

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NATO Liderler Zirvesi’nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye ile varılan mutabakata ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fransız Basın Ajansı'nın (AFP) haberine göre Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği 'terör zanlılarına' ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niinisto, "Söz konusu davaların tamamının Finlandiya'da karara bağlandığını tahmin ediyorum. Alınan kararlar var ve bu kararlar kısmen mahkemelerimiz tarafından veriliyor. Bu davaları tekrar ele almak için bir sebep göremiyorum" ifadelerini kullandı.Mutabakatta Türkiye'ye verilen güvenceler arasında terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırılması yer almıştı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mutabakatın ardından Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 'terör zanlısı'nın iadesi için yeniden talepte bulunacağını açıklayarak, "Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da altı PKK'lı, altı FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" demişti.İsveç medyasında mayıs ayında çıkan haberlerde Türkiye'nin istediği kişiler arasında Amineh Kakabaveh'in de olduğu ileri sürülmüş ancak bu iddia doğrulanmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/33-kisinin-turkiyeye-iadesi-sorulan-isvec-basbakani-andersson-boyle-bir-dosya-geldi-mi-bilmiyorum-1058103194.html

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finlandiya, isveç, türkiye, nato, finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto, iade, iade talebi