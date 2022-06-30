https://tr.sputniknews.com/20220630/formula-1in-eski-sahibi-ecclestone-putin-icin-kursun-yemeye-hazirim-1058138867.html

Formula 1'in eski sahibi Ecclestone: Putin için kurşun yemeye hazırım

Formula 1'in eski sahibi Ecclestone: Putin için kurşun yemeye hazırım

Milyarder iş insanı ve Formula 1'in eski sahibi Bernie Ecclestone, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediğini belirterek, Rus lider... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T13:14+0300

2022-06-30T13:14+0300

2022-06-30T13:15+0300

yaşam

bernie ecclestone

vladimir putin

rusya

ukrayna

formula 1 (f1)

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Daily Mail'in haberine göre Ecclestone, yaptığı açıklamada, Putin'in ülkesi için yaptığı şeyin doğru olduğuna inandığını vurgulayarak, "Onun için hala kurşun yemeye hazırım. Zira o birinci sınıf bir insan" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in krizi sona erdirmek için tutumunu değiştirmesi gerekip gerekmediği yönündeki soruya yanıt veren Ecclestone, "Açıkçası geçmişte bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı, eski mesleğini yeni bir konumda sürdürmeye çalışıyor" dedi. Ecclestone, "Durumun ciddiyetini idrak etmiş olsaydı, onu dinleyecek ve belki de bir şeyler yapabilecek düzeyde makul bir insan olan Putin ile görüşmek için çok daha fazla çaba gösterirdi" değerlendirmesini yaptı.İngiliz iş insanı Ecclestone, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'de 40 yıl boyunca sahip olduğu söz hakkını 2017 yılında kaybetmişti.Ecclestone ve bazı aile üyelerinin yanı sıra CVC Capital Partners, Waddell & Reed, LBi Grup'un hissedarı olduğu Formula 1'in ticari hakları, ABD'li iş insanı John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media'ya satılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/zaharovadan-johnsonin-putin-hakkindaki-sozlerini-ironik-yanit-bunlar-g7de-neyle-ugrastilar-1058110376.html

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bernie ecclestone, vladimir putin, rusya, ukrayna, formula 1 (f1)