https://tr.sputniknews.com/20220630/fransada-enflasyon-rekor-tazeledi-1058130291.html
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi Fransa'da enflasyon, haziran ayında da yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T10:31+0300
2022-06-30T10:31+0300
2022-06-30T10:32+0300
ekonomi
fransa
enflasyon
market
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Fransa İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, enflasyon haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5.8'den yüzde 6.5'e yükseldi.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini de bu yöndeydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 0.8 arttı, beklenti yüzde 0.9'du.Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakam, AMB'nin temmuzda 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını alevlendirebilir.Dün açıklanan veriye göre İspanya'da enflasyon yüzde 10 ile çift haneye ulaşmış, Almanya'da ise tahminlerin altında gerçekleşmişti.BloombergHT'nin aktardığına göre enerji maliyetlerindeki artışı frenlemek için yaklaşık 25 milyar euro'luk harcama yapan Fransa hükümeti, enflasyonu bir miktar dizginlemeyi başaran ülkelerden biri oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220629/powell-fed-resesyonu-onleyebilir-1058110212.html
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fransa, enflasyon, market
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi
10:31 30.06.2022 (güncellendi: 10:32 30.06.2022) Abone ol
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi Fransa'da enflasyon, haziran ayında da yükselişini sürdürerek rekor tazeledi.
Fransa İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, enflasyon haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5.8'den yüzde 6.5'e yükseldi.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini de bu yöndeydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 0.8 arttı, beklenti yüzde 0.9'du.
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakam, AMB'nin temmuzda 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını alevlendirebilir.
Dün açıklanan veriye göre İspanya'da enflasyon yüzde 10 ile çift haneye ulaşmış, Almanya'da ise tahminlerin altında gerçekleşmişti.
BloombergHT'nin aktardığına göre enerji maliyetlerindeki artışı frenlemek için yaklaşık 25 milyar euro'luk harcama yapan Fransa hükümeti, enflasyonu bir miktar dizginlemeyi başaran ülkelerden biri oldu.